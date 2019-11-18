Вильнюс, , 12:12 — REGNUM В 2022 году МИД Литвы планирует отремонтировать своё центральное здание в центре Вильнюса, объявило внешнеполитическое ведомство страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 ноября. По предварительным подсчётам, на ремонт потребуется чуть более 9,5 млн евро. Эти деньги планируется получить за счёт продажи земельного участка в Берлине.

МИД Литвы поясняет, что отказывается от него из-за ненадобности — нет необходимости строить дополнительные здания в столице Германии. Площадь участка, который планируют продать, 1550 квадратных метров. Как уточняет прибалтийское новостное агентство BNS, ранее ради ремонта собирались продать ещё помещение разведки в Вильнюсе и трёхкомнатную квартиру в Таллине, однако от этих планов отказались после оценки участка в Германии, рыночная цена которого оказалась выше, нежели планировали в МИД Литвы.