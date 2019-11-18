Москва, 18 ноября 2019, 12:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готовится к предстоящим выборам и надеется показать, что он достиг прогресса в переговорах с руководством Северной Кореи, считает профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Об этом он заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя очередной твит Трампа, в котором тот пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну скорую встречу.
Однако, как подчеркнул востоковед, Трамп, по-видимому, не готов обменивать отмену санкций, введённых в отношении КНДР, на какие-то недостаточно эффектные северокорейские уступки.
Напомним, как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп в Twitter обратился к Ким Чен Ыну с призывом: «Господин председатель… вам следует действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!»
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