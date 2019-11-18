Москва, , 12:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готовится к предстоящим выборам и надеется показать, что он достиг прогресса в переговорах с руководством Северной Кореи, считает профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Об этом он заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя очередной твит Трампа, в котором тот пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну скорую встречу.

«Скорее всего, Трамп рассчитывает на то, что ему удастся склонить Ким Чен Ына к радикальной сделке по сдаче всей ядерной программы Северной Кореи, — считает Ланьков. — Вероятно, эти разговоры показывают, что нас, возможно, ожидает ещё один замечательный спектакль — американо-северокорейская встреча на высшем уровне. С большим количеством улыбок и бессмысленных разговоров. Скорее всего, Трампу хочется к выборам иметь некий видимый результат, который он мог бы показать».

Однако, как подчеркнул востоковед, Трамп, по-видимому, не готов обменивать отмену санкций, введённых в отношении КНДР, на какие-то недостаточно эффектные северокорейские уступки.

Напомним, как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп в Twitter обратился к Ким Чен Ыну с призывом: «Господин председатель… вам следует действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!»

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