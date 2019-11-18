18 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Японское правительство «отвергло требование США повысить расходы на содержание на территории Японии 54 тысяч американских военных». При этом официальное российское информационное агентство сослалось на ведущее японское агентство Киодо цусин, которое в свою очередь основывается при публикации этой информации на японские «правительственные источники».

Анатолий Кошкин, , 12:07 — REGNUM Два дня назад ТАСС сообщил о том, что японское правительство «отвергло требование США повысить расходы на содержание на территории Японии 54 тысяч американских военных». При этом официальное российское информационное агентство сослалось на ведущее японское агентство Киодо цусин, которое в свою очередь основывается при публикации этой информации на японские «правительственные источники».

Синдзо Абэ и Дональд Трамп

В Токио, как указало Киодо, «эту идею назвали нереальной, указав на то, что среди союзников США расходы Японии на американский контингент и так самые высокие». Последовало и разъяснение, что в рамках истекающего в марте 2021 года соглашения Токио платит около $1,8 млрд за пребывание на ее территории 54 тыс. военнослужащих США, примерно половина из которых дислоцирована на южном острове Окинава. Как ранее сообщил журнал Foreign Policy, Вашингтон требует включить в новое соглашение повышение этой суммы в четыре раза — примерно до $8 млрд. Аналогичные требования были выдвинуты и к Республике Корея.

Однако сегодня японское правительство, по сообщению того же ТАСС, опровергло сообщение о том, что Вашингтон потребовал от Токио повысить в четыре раза затраты на содержание американских «Джи-ай» в Японии. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщение американских СМИ заявил: «Это не соответствует действительности». «Расходы на содержание американских военных в настоящее время распределены надлежащим образом в соответствии с межправительственным соглашением», — добавил он.

Американские военные на базае ВМС США в Йокосуке. Япония

Как сообщалось, увеличения в пять раз расходов на содержание американских войск Вашингтон потребовал и от своего другого восточноазиатского союзника — Республики Корея (Южная Корея). Здесь опровержения этой информации правительство не делало. О том, что попытки давления администрации Трампа с целью заставить южнокорейцев платить больше за «американских защитников» имели место, свидетельствуют прошедшие в Южной Корее демонстрации с требованием отказа от выплат за содержание войск США и начало переговоров о сокращении либо полном выводе из страны 28-тысячного воинского контингента США. Об этом также сообщает сегодня ТАСС.

Участники демонстраций в южнокорейской столице, в том числе у резиденции американского посла в Сеуле, заявляли, что Вашингтон пытается использовать свое присутствие в Южной Корее для сдерживания Китая и России, при этом стремясь возложить все расходы на Сеул.

ТАСС напоминает, что в текущем году расходы Сеула на содержание контингента США были повышены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). 7 ноября телеканал YTN со ссылкой на главу парламентского комитета по объединению Республики Корея Юн Сан Хёна сообщил, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить долю взносов Южной Кореи на совместную оборону почти в пять раз — до $4,7 млрд. Также отмечалось, что США настаивают на том, чтобы Южная Корея увеличила свои расходы на содержание подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея (сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force

Как известно, идея обложить Токио и Сеул гораздо большими расходами на содержание американских вояк за счет японских и южнокорейских налогоплательщиков принадлежит лично Дональду Трампу, который заявлял об этом, еще будучи кандидатом в президенты США. И вот теперь перед новым туром президентской гонки он, видимо, решил выигрышным проявить заботу об американских налогоплательщиках, частично компенсировав огромный оборонный бюджет США за счет финансово и экономически состоятельных азиатских союзников.