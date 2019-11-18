Рига, , 12:07 — REGNUM 18 ноября в Латвии отмечается 101-я годовщина независимости, в Риге предусмотрена обширная праздничная программа. Об этом пишет портал NRA.

По данным журналистов, предусмотрено торжественное возложение цветов к памятнику Свободы, парад Национальных вооружённых сил, подразделений министерства внутренних дел, подразделений вооружённых сил других стран, концерты, в том числе военных оркестров, а также торжественное исполнение гимна «Dievs, svētī Latviju!"(Боже, храни Латвию!) на набережной 11 Ноября, напротив Рижского замка и зажжение памятных праздничных свечей.

Вечером, с речью выступит президент страны Эгил Левитс. Ожидается салют и световое шоу в рамках фестиваля «Staro Rīga 2019».

Общественный транспорт в столице Латвии сегодня работает бесплатно.