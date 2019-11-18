Бишкек, , 12:06 — REGNUM Уроженка Ошской области Киргизии, осужденная в апреле 2019 года за участие в террористической организации, добровольно отреклась от джихадистской идеологии. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе Государственного комитет национальной безопасности республики (ГКНБ).

В ведомстве уточнили, что гражданка Киргизии 1970 года рождения была приговорена к трем годам лишения свободы по ст. 243 УК республики («Участие гражданина Киргизии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки»).

«Она, раскаявшись, признала полностью ошибочность, бесполезность и утопичность данной идеологии», — говорится в сообщении ГКНБ. Отмечается, что женщина призвала молодежь остерегаться религиозно-экстремистских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган принял решение о депортации 959 террористов, оказавшихся в тюрьмах страны. В Киргизию планируется отправить 21 заключенного.

Читайте также: Турция депортирует 23 террористов в Киргизию