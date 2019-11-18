Киев, , 12:11 — REGNUM Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке направлен для одобрения проект документа о снятии с экс-президента Украины Петра Порошенко депутатской неприкосновенности, сообщил юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.

«Государственное бюро расследований направило на подпись генеральному прокурору первое подозрение и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко», — отметил он.

Портнов также напомнил, что 18 ноября Порошенко должен явиться в ГБР на допрос.

Журналисты издания Strana.ua выяснили, что подозрение связано с делом о незаконном назначении Порошенко членов Высшего совета правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский суд Киева арестовал деньги на счетах формального собственника телеканала «Прямой» Владимира Макеенко. По информации СМИ, настоящим собственником телеканала является Порошенко.

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