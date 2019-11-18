Ла-Пас, , 13:31 — REGNUM В Боливии шесть профсоюзов крестьян — производителей коки, поддерживающие бывшего президента Эво Моралеса, поставили самопровозглашённой временной главе государства Жанин Аньес ультиматум: покинуть президентский пост в течение 48 часов. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

В своём обращении кокалерос назвали назначение Аньес временно исполняющей обязанности президента незаконным. Производители коки потребовали, чтобы парламент принял закон, который «гарантировал бы национальные выборы в 90-дневный срок».

Противостояние крестьян-кокалерос с новыми властями обострилось после того как первые выступили за возвращение из изгнания Эво Моралеса. По данным Межамериканской комиссии по правам человека, в ходе последнего столкновения с полицией и военными погибли уже девять крестьян.

Новое правительство же заявило, что кокалерос «сами стреляют друг в друга, чтобы увеличить число жертв».