Бангкок, , 11:49 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто провел встречу с министром обороны США Марком Эспером в кулуарах встречи министров обороны стран АСЕАН в Бангкоке (Таиланд), сообщает Sindonews.

Согласно заявлению министерства обороны Индонезии, двусторонняя встреча использовалась для того, чтобы обсудить усилия по укреплению сотрудничества в области обороны между двумя странами.

В ходе встречи Марк Эспер заявил, что отношения стратегического сотрудничества между Индонезией и США были очень прочными.

Ожидается, что в ближайшее время Марк Эспер хочет посетить Индонезию в ближайшее время.

По словам Марка Эспера, Индо-Тихоокеанский регион является приоритетом для США, где Индонезия также играет очень важную и большую роль.

Прабово Субианто выразил желание расширить сотрудничество в области образования и обучения. Индонезия надеется отправить своих курсантов для обучения в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии выразил оптимизм в отношении улучшения связей между Индонезией и Малайзией в области обороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Индонезии уверен в улучшение оборонных связей с Малайзией