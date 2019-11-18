Москва, , 11:46 — REGNUM Сообщение о сомнениях в необходимости союза России и Белоруссии президента Александра Лукашенко вырвано из контекста, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Рэу им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Алексей Моисеев, комментируя слова Лукашенко о союзе России и Белоруссии.

«Президент говорил не о ненужности союза двух стран или сомнениях в его существовании, а о том, что для него национальные интересы Белоруссии, а именно Конституция страны превыше всего.

Для любого союза, чтобы он не оставался бумажным, необходимо отказаться от части своего суверенитета. Так происходит везде, и в ЕС и ЕАЭС (определенные вопросы, например, таможня и др. решаются наднациональными органами и правом).

На мой взгляд, предпосылок для выводов об утрате Белоруссией своего суверенитета не может быть никаких. И на любых мероприятиях в рамках союзного государства это даже и не обсуждается», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение об углублении сотрудничества в рамка союзного государства между Минском и Москвой не будет подписано, если оно будет противоречить принципам суверенности и независимости Белоруссии. С таким заявлением выступил Александр Лукашенко.

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