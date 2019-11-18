Москва, 18 ноября 2019, 11:46 — REGNUM Сообщение о сомнениях в необходимости союза России и Белоруссии президента Александра Лукашенко вырвано из контекста, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Рэу им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Алексей Моисеев, комментируя слова Лукашенко о союзе России и Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, соглашение об углублении сотрудничества в рамка союзного государства между Минском и Москвой не будет подписано, если оно будет противоречить принципам суверенности и независимости Белоруссии. С таким заявлением выступил Александр Лукашенко.
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