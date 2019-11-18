Брюссель, , 11:52 — REGNUM Совет Евросоюза готов подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Постановление о таком решении опубликовано 18 ноября в Официальном журнале ЕС.

Отмечено, что с текущего момента разрешено подписание Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Белоруссией. Процедура состоится по завершении подготовки теста соглашения. Документ будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о подписании визового соглашения с ЕС в сентябре 2019 года. Соответствующие переговоры стороны вели с 2014 года.

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