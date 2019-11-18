Таллин, , 11:40 — REGNUM МИД Эстонии опубликовал в блоге в Twitter заявление в связи с задержанием в Южной Осетии за нарушение госграницы гражданина Грузии Важи Гаприндашвили.

«Мы призываем де-факто правительство Южной Осетии немедленно освободить грузинского врача Важу Гаприндашвили. Эстония полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении эстонского МИДа.

Напомним, Гаприндашвили был задержан 13 ноября югоосетинскими пограничниками. Он обвиняется в незаконном пересечении границы. Суд Южной Осетии 25 ноября арестовал его на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США в Грузии потребовало Цхинвал немедленно освободить Важу Гаприндашвили.

Напомним, в сентябре в ответ на провокационные действия грузинской стороны Южная Осетия заявила о закрытии КПП на границе с Грузией. 23 августа грузинские службы выставили вблизи югоосетинского села Уиста (Цнелис) незаконный блокпост. Южная Осетия потребовала убрать блокпост, однако Тбилиси ответил отказом. Делегации Южной Осетии и Грузии семь раз проводили технические встречи в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Но разрешить ситуацию так и не удалось.

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