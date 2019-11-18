Донецк, , 11:41 — REGNUM Украина из-за действия властей сама превращается в «дикое поле», заявил депутат Народного совета (НС) ДНР Владимир Медведев 18 ноября в комментарии РИА Новости.

«Мы видим, как безумная политика команды Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM) превращает в «дикое поле» Украину», — считает он.

Политик отметил, что Украина окончательно скатится в состояние «дикого поля» после распродажи земли, в то время как у ДНР и ЛНР совершенно иные перспективы.

«Именно на территориях ДНР и ЛНР будет продолжаться всестороннее развитие благодаря процессу интеграции с Российской Федерацией», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный дал интервью, в котором пожелал ДНР и ЛНР превратиться в «дикое поле».

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