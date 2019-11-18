Донецк, 18 ноября 2019, 11:41 — REGNUM Украина из-за действия властей сама превращается в «дикое поле», заявил депутат Народного совета (НС) ДНР Владимир Медведев 18 ноября в комментарии РИА Новости.
Политик отметил, что Украина окончательно скатится в состояние «дикого поля» после распродажи земли, в то время как у ДНР и ЛНР совершенно иные перспективы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный дал интервью, в котором пожелал ДНР и ЛНР превратиться в «дикое поле».
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