Киев, , 11:32 — REGNUM Власти Украины планируют разработать законопроект, который «полностью сломает» унаследованную от СССР систему охраны психического здоровья. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

«(Закон) должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья», — написала она на своей странице в Facebook.

Так, ведомство намерено увеличить осведомленность о психическом здоровья в обществе, а также разработать программы по преодолению клейма и активному привлечение лиц, имеющих психические и интеллектуальные нарушения и их семей к диалогу в построении новой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель клиники психиатрии, боевого стресса и психотравматологии Военно-медицинского института в Варшаве Радослав Творус заявил, что Польша оказывает помощь Украине в создании системы лечения психологических травм у участников боевых действий.

По его словам, польские специалисты уже несколько лет оказывают помощь Украине в этой сфере, но теперь речь идёт о создании там своей системы психологической помощи военным по польскому образцу.

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