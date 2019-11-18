Копенгаген, , 11:38 — REGNUM Представители датских партий «Единого списка» считают неправильным решение правительства отказывать датским боевикам за рубежом в консульской помощи. По мнению члена партии Педера Вельплунда, государство имеет обязательство перед всеми гражданами, в том числе и даже теми, кто совершает незаконные действия за рубежом.

«Мы говорим так не потому, что испытываем какие-либо симпатии по отношению к боевикам. Главным здесь является принцип того, что человек остается невиновным пока не доказано обратное. Однако своим решением датское правительство лишает таких граждан их основных прав», — заявил политик. Стандартная помощь боевикам может состоять в том, что дипломаты периодически совершают визиты в тюрьмы и ведут диалог с местными властями относительно условий, в которых боевики находятся. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

По мнению министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода, датские власти не обязаны помогать гражданам, которые «повернулись к своей стране спиной». Консульскими услугами, по словам главы ведомства, не смогут пользоваться те, кто уезжает в зону боевых действий, например, в Северную Сирию, без «приемлемой для государства на то причины».