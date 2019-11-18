Киев, , 11:24 — REGNUM Печерский суд Киева арестовал счета бывшего депутата Верховной рады Украины от «Партии регионов» Владимира Макеенко, который считается формальным собственником телеканала «Прямой», заявил юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.

«На основании моего обращения в ГБР по факту отмывания окружением Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM) преступных доходов при сделке продажи акций телеканала Прямой, Печерский суд арестовал 32 млн евро на люксембургских счетах подставного собственника телеканала Владимира Макеенко и его офшорных компаний», — рассказал он.

Портнов также перечислил названия компаний: Makwell International SA, Cresendo International LTD, Tolbell Holdings LTD и Oltenor Capital в EFG Bank Luxembourg.

Напомним, ранее Верховная рада Украины предприняла попытку сменить руководство Государственного бюро расследований (ГБР), которое ведёт дела против Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ГБР Роман Труба заявил, что Пётр Порошенко будет очень рад его отставке, поскольку ведомство ведёт 13 уголовных дел, в которых тот фигурирует.

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