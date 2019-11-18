Нур-Султан, , 11:15 — REGNUM Более 1 млн этнических казахов прибыли в Казахстан с момента подписания постановления о порядке переселения лиц коренной национальности из-за рубежа. Об этом 18 ноября написал президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Глава государства напомнил, что 18 ноября 1991 года по инициативе первого президента республики Нурсултана Назарбаева было принято постановление правительства Казахской ССР о переселении этнических казахов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня министр труда и социальной защиты населения Казахстана Бердибек Сапарбаев заявил, что в стране планируется открыть центры адаптации для этнических казахов, прибывших в республику из-за рубежа.

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