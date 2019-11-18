Джакарта, , 11:12 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто надеется, что Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) может стать связующим звеном в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Kompas.

«АСЕАН, благодаря своему нейтралитету, предлагает всем странам в Индо-Тихоокеанском регионе взять на себя ответственность за региональную безопасность», — заявил Прабово Субианто, выступая на совещании министров обороны стран-членов АСЕАН в Бангкоке (Таиланд).

По словам министра обороны Индонезии, проблема Южно-Китайского моря, которая возникла на данный момент, должна быть решена мирным путем, поощряя принятие Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море, согласованного со странами АСЕАН.

«Мы можем укрепить безопасность в Юго-Восточной Азии, что, несомненно, также сможет улучшить благосостояние стран», — отметил Прабово Субианто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году южнокорейские компании значительно нарастили объём инвестиций в страны-члены АСЕАН.

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