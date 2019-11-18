Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM ООО «Сапфир-эксперт» стало обслуживающей организацией единой социальной карты в Свердловской области. Соответствующий приказ опубликован на областном портале правовой информации.

Документ подписал региональный министр соцполитики Андрей Злоказов.

Компания являются частью холдинга «Сапфир», который разрабатывает и поставляет программы для свердловского электронного правительства, а также обеспечивает сопровождение ПО и компьютеров для ряда областных ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, единая социальная карта будет доступна свердловчанам уже в 2019 году. Благодаря инструменту жители смогут оплачивать различные услуги на территории всего региона, в том числе социальные.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловчане получат Единую социальную карту уже в 2019 году