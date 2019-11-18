Тбилиси, , 11:06 — REGNUM В Батуми перед зданием правительства Аджарии проходит протестная акция. Несколько человек пришли к зданию правительства Аджарии с плакатами и гуделками. Об этом 18 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Участники акции заявляют, что не пустят в здание сотрудников правительства.

Перед входом в Дом правительства Аджарии разбиты две палатки. Часть протестующих провела в них прошедшую ночь. Они выражают солидарность участникам акции в Тбилиси, которые пикетировали парламент Грузии.

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