Нью-Дели, , 13:28 — REGNUM В индийской столице Дели стартовала зимняя сессия парламента Индии. Об этом 18 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Ключевым пунктом повестки станет новый законопроект о гражданстве Индии, принятый нижней палатой парламента южноазиатского государства 8 января. Данный законопроект вызвал огромные разногласия в индийском обществе, в связи с чем принятие закона о гражданстве верхней палатой парламента Индии зашло в тупик. Оппозиционные силы намерены сделать основным пунктом повестки текущей сессии парламента проблему экономического спада и растущей безработицы. Зимняя сессия парламента Индии завершится 13 декабря.

Напомним, что закон о гражданстве позволит пакистанским, афганским, бангладешским беженцам их числа религиозных меньшинстве получать гражданство Индии в упрощённом порядке. Указанный законопроект вызвал бурю протестов на северо-востоке Индии, где проблема нелегальной миграции стоит наиболее остро.