Тбилиси, , 10:52 — REGNUM В Тбилиси продолжается акция протеста. Накануне, 17 ноября участники акции объявили пикетирование здания парламента. Сегодня, 18 ноября три депутата пытались попасть в здание, однако сделать им это не удалось. Об этом сообщает информагентство «Интерпрессньюс».

Первым попытался зайти в парламент член большинства Реваз Арвеладзе, но вскоре вынужден был покинуть территорию. Участники акции скандировали в адрес депутата: «Уходи» и «Крыса». То же самое случилось и с депутатом-мажоритарием Мерабом Кварая, а также с Гией Жоржолиани. Последнего вывезли с территории на автомобиле правоохранители.

Ранее протестующие заявили, что депутаты не смогут войти в здание до тех пор, пока главное требование протестующих о проведении выборов по пропорциональной системе не будет удовлетворено.

После масштабной акции протеста 17 ноября часть представителей оппозиции провели ночь на территории у здания парламента Грузии, установив палатки и баррикады из мешков с песком.

В течение всей ночи на территории было спокойно. Имели место несколько мелких инцидентов, которые были быстро пресечены правоохранителями. На всей территории у парламента остаются наряды полиции, автомобильное движение ограничено.

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