Москва, , 10:52 — REGNUM Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву уже мало кто доверяет, считает политолог, член Изборского клуба Сергей Черняховский. Об этом он заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что почти половина жителей России не одобряют деятельность правительства страны.

«В целом Медведеву уже давно мало кто доверяет, — сказал Черняховский. — По совокупности разных обстоятельств. Понятно, что есть разделение на группу министров реально действующих — типа Шойгу, Лаврова и других. К ним отношение положительное. И есть группа экономических ведомств и министров, которые вообще недееспособны. Это чётко признаётся на уровне политического класса, а не только в массах. Также надо не забывать про деятельность ряда технологически профильных министерств, во главе которых вместо специалистов находятся менеджеры-экономисты, которые парализуют деятельность этих ведомств».

Напомним, что ранее «Независимая газета» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ сообщила, что работу российского правительства не одобряют почти 46% опрошенных граждан, а работу его главы Дмитрия Медведева — свыше 47%.