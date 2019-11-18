Пекин, , 10:43 — REGNUM Правительство КНР не потерпит каких-либо «инцидентов с независимостью» Тайваня. Об этом на специальном брифинге 18 ноября в Бангкоке по итогам встречи министра обороны, члена Госсовета КНР Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Марка Эспера заявил официальный представитель оборонного ведомства Китая старший полковник У Цянь.

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Он отметил, ссылаясь на слова главы минобороны Китая, что Пекин прилагал и продолжает прилагать усилия для мирного разрешения проблемы Тайваня и не потерпит каких-либо серьёзных инцидентов связанных с этой темой.

Напомним, ранее 18 ноября министр обороны Китая Вэй Фэнхэ призвал американских военных прекратить демонстрировать свою силу в Южно-Китайском море и не нагнетать напряжённость в этом районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД КНР Ван И подчеркивал, что США не следует вмешиваться во внутренние дела Китая. Условием стабильности двусторонних отношений он назвал уважение суверенитета КНР, а также её строя и модели развития.

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