Барнаул, , 10:38 — REGNUM Российская «шпионка»Мария Бутина, недавно освобождённая из американской тюрьмы, где она провела больше года, написала свою первую колонку на Fznc.world. Оказывается, за неделю до депортации в Россию у неё брали интервью для телешоу «60 минут» (60 minutes, телеканал CBS). Прежде чем написать о чём был разговор с американскими телевизионщиками, Бутина описала показуху — за одну ночь преобразившуюся комнату для свиданий, где всё происходило:

Мария Бутина Pavel Starikov

Мария Бутина «Стены заключенным приказали в ночь красить свежей краской, которая к моменту интервью, разумеется, не успела до конца просохнуть. Грязные деревянные жалюзи убрали, окна помыли, пропустив в комнату непривычные за годы мрака лучи осеннего солнца. Безумные холсты для фотографирования сняли, помыли полы и вынесли мусор. Вспоминается известный анекдот: «В больницу завезли здоровых больных». Привычно грубые охранники и исполняющая обязанности директора тюрьмы мадам были предельно вежливы и одеты, как на парад».

Само интервью не обошлось без вопросов о том, не боится ли Мария стать орудием «российской пропаганды». Бутина утверждает, что в диалоге с бессменной ведущей «60 минут» Лесли Шталь ответила, что страстно желает стать инструментом американской пропаганды (!). Поясняя свой ответ, Бутина отметила:

«Очень надеюсь, что американский народ, видя, что случилось со мной, обратит внимание на процветающий в их стране расизм и русофобию — это раз. На то, как в их стране отсутствует система правосудия, где 90% обвиняемых признают себя виновными, а те, что нет — с вероятностью в 98−99% проигрывают цирк присяжных и получают очень длительные тюремные сроки. И это — два.

А также на то, как потом относятся к заключенным в тюрьмах, не предоставляя им даже элементарную необходимую медицинскую помощь, как, например, таблетки от кашля, но при этом щедро пичкают гормонами и психотропными успокоительными, превращая человека в овощ — это три». По её собственному признанию, позднее вопрос про пропаганду вырезали, а все её интервью на эту тему уже на российской земле решили не переводить на английский язык и не публиковать. «Вспоминается фраза из одной известной российской комедии: «А как же свобода слова? А свобода есть только у одного слова, и слово это — моё!», — иронизирует Бутина.

Она полагает, что ей «удалось вырваться из лап американцев» благодаря тому, что за неё встала единым фронтом вся страна: «От президента до жителей далеких деревень моего родного Алтая, но и велика в этом доля везения, ведь борьба за других наших граждан до сих пор продолжается», — отметила Мария Бутина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Мария Бутина является уроженкой Барнаула (Алтайский край). Известность в определённых кругах получила в 2011 году, именно тогда она стала председателем правления межрегиональной общественной организации «Право на оружие» и приняла участие в молодёжных праймериз, организованных «Молодой Гвардией».

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17 июля 2018 года она была задержана американскими правоохранителями в Вашингтоне по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. После полугода заключения, большую часть которого Марию содержали в одиночной камере, она признала вину и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

Отец Марии Валерий Бутин отмечал ранее, что его дочь не собирается получать американское гражданство, что это «полнейшая глупость и ложь». 3 ноября 2019 года она получила новый российский паспорт.

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