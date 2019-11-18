Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Протестная акция возле здания парламента Грузии является частью революционного сценария, полагает вице-спикер законодательного органа Георгий Вольский. Об этом говорится в комментарии, распространенном им 18 ноября.

Вольский назвал провал бюджета государственной изменой и отступлением парламента назад из-за пикета у стен здания. Все видят, что речь идет о революционном сценарии, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 ноября протестующие устроили пикет возле здания парламента Грузии, они навесили на все ворота вокруг здания большие амбарные замки. Оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент по пропорциональной системе.

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