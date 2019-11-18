Тбилиси, , 10:34 — REGNUM Пикетирование парламента является незаконным. Однако за это беззаконие ответственны депутаты, не поддержавшие избирательную реформу. Об этом на своей странице в Facebook написала 17 ноября народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Нино Ломджария

«Мне звонят СМИ и интересуются моей позицией о том, насколько законно пикетирование здания парламента. Конечно же, это незаконно. Закон могут прочесть все и увидеть это. Однако, за это беззаконие ответственны депутаты, которые не поддержали пропорциональную систему».

Омбудсмен отметила, что еще большим беззаконием является препятствование правящей партией допуску в парламент оппозиции, новым политическим силам. Ломджария заявила, что политическим кризис создает именно мажоритарная система.

«Если мажоритариев действительно так волнуют проблемы самоуправлений, тогда необходимо провести реформу децентрализации. Для этого они в парламенте — чтобы проводить политические реформы, а не для того, чтобы укладывать дороги, менять трубы или ремонтировать школы».

Напомним, 14 ноября парламент Грузии провалил голосование по конституционным изменениям, которые подразумевают проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Чтобы продолжить рассмотрение инициативы необходимы были голоса 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал только 101 депутат. Три депутата правящей партии «Грузинская мечта» проголосовали против, еще 39 воздержались.

Важно, что конституционную поправку «Грузинская мечта» и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали 24 июня в ответ на требования оппозиции и многочисленные акции протеста.

Прежде враждующие между собой оппозиционные силы объединились и начали бессрочную акцию протеста у парламента. На масштабном общем митинге оппозиции 17 ноября было объявлено о начале пикетирования парламента, все три входа в здание законодательного органа были закрыты на большие замки. Протестующие заявили, что не пропустят внутрь депутатов до тех пор, пока их требования не будут выполнены. А требуют оппозиционеры немало: отставку правительства, проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождения задержанных в Тбилиси ходе акций протеста в июне.

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