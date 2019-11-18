Брянск, , 10:35 — REGNUM Первый секретарь Брянского отделения КПРФ Степан Понасов скончался в Брянске. Об этом 18 ноября сообщили в официальном паблике политической партии в социальной сети.

Степан Понасов родился 25 сентября 1947 года в посёлке Пролетарском Брянского района. В 1972 году окончил Брянский политехникум, а в 1985 году — Брянский институт транспортного машиностроения по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

Он был депутатом районного, городского Советов депутатов. С 1990 года избирался в областную думу. В 2000—2001 годах был представителем в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от Брянской областной думы. Трижды возглавлял региональный парламент.