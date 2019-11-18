18 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Его главная цель – выиграть время, получить перед своими выборами от России деньги и дешёвый газ, а потом затянуть на годы и десятилетия всяческие согласования, сделав ситуацию с подрывом интеграции и дрейфом на Запад необратимой. Но еще и нанести удар по внешнеполитическому имиджу России – показать всему миру, что, мол, с Россией нечего церемониться, раз даже Лукашенко она не может «наклонить».

Александр Халдей, , 10:37 — REGNUM Сбываются прогнозы экспертов по поводу возможного отказа Александра Лукашенко от подписания дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства с Россией.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Целой серией скандальных заявлений — относительно разной с Россией истории, «чужих войнах», прозрачности границ и теперь вот о ненужности Союза, если он не предусматривает финансирование Белоруссии «от пуза» исключительно на условиях официального Минска при полной свободе внешнеполитических союзов, отказа от русского языка и нагнетания в публичной сфере республики антироссийской истерии, — Лукашенко целенаправленно создаёт атмосферу для срыва подписания всяких договоров. При этом обвиняя в этом срыве не себя, а Москву.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства Kremlin.ru

Очередная цитата Лукашенко о том, как ему не нужен такой союз, если он не предусматривает принцип «чтобы у меня всё было и мне ничего за это не было», с быстротой молнии вчера, 17 ноября, разлетелась по всевозможным СМИ. По сути, это заявление не прессе, а Владимиру Путину. Позиция Лукашенко (не граждан республики — это надо разделять) обозначена предельно чётко — «нахрена нам такой союз с Россией?», и относиться к ней как к позиционному торгу неправильно. Это не торг, как утверждают белорусские СМИ, близкие к Лукашенко, это именно разрыв, ультиматум у последней черты.

Лукашенко требует кредитов для погашения набранных долгов, открытия российского рынка для сельхозпродукции (понимая при этом доступ на этот рынок огромного потока контрабанды), внутрироссийских цен на газ и беспрепятственного пропуска через российско-белорусскую границу всех прибывающих из Европы лиц и транспортных средств. Кроме того, ему нудна нефть по ценам ниже мировых, чтобы снимать с нее маржу и поставлять на Запад. Без удовлетворения этих требований он категорически отказывается подписывать планы по экономической и политической интеграции с Россией.

Да и в этих планах все сколько-нибудь серьёзные меры по координации Лукашенко вымарал и вычеркнул как неприемлемые. Лукашенковские СМИ, отрабатывающие заказ на апологетику антироссийского разворота Белоруссии на Запад, проводимого медленно и под вывеской якобы суверенной многовекторности, насчитали не пять, а тридцать одну дорожную карту, которые Россия предлагает к рассмотрению и подписанию с Белоруссией.

Россия и Белоруссия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И такое количество предложений, судя по последним сверхэмоциональным заявлениям из Минска, пугает и бесит лукашенковскую администрацию, контролирующую всё информационное пространство в Белоруссии на 100%. Россия, судя по всему, на этот раз взялась за интеграцию крепко и бескомпромиссно, но на истерику Лукашенко не реагирует, молча готовясь к 8 декабря. А выйти из Союзного договора Лукашенко при всём своём желании не в состоянии — слишком велика экономическая зависимость Белоруссии от России — от 5 до 6 млрд долларов в год.

Есть два сценария реакции России на показательные для публики демарши Лукашенко. Первый — это пойти на компромисс и смягчить некоторые условия кредитования, режима границы и цен на газ и нефть по новому договору. И в ответ добиться от Лукашенко видимости уступок в виде подписания совершенно выхолощенных документов, которые тот абсолютно не желает и не будет выполнять.

Его главная цель — выиграть время, получить перед своими выборами от России деньги и дешёвый газ, а потом затянуть на годы и десятилетия всяческие согласования, сделав ситуацию с подрывом интеграции и дрейфом на Запад необратимой. Но еще и нанести удар по внешнеполитическому имиджу России — показать всему миру, что, мол, с Россией нечего церемониться, раз даже Лукашенко она не может «наклонить».

Такой сценарий, будь он принят Россией, уже не поможет спасти лицо участникам переговоров, а будет означать победу Белоруссии, что только повысит радикализм требований Лукашенко («хочу быть владычицей морскою»), укрепит его политику шантажа и угроз в адрес России в обмен на требование финансирования.

И всякий раз Лукашенко будет использовать выигранное время для углубления политического и культурно разрыва с Россией и ускорения дрейфа на Запад. Ведь продажа Западу антироссийского потенциала географического положения Белоруссии — это единственное, чем Лукашенко Западу интересен.

Граница Белоруссии и России Grani-msk

Понятно, что такой сценарий Москве не нужен от слова совсем.

Второй сценарий — это твёрдая позиция России, действующей в старой традиции русской переговорной школы: сделать предложение, получить отказ, взять паузу, а потом ужесточить политику и сделать новое предложение, уже хуже предыдущего. И так до тех пор, пока «партнёр» не поймёт, что если не брать то, что дают сейчас, то завтра будет только хуже.

Если Россия снова откажется от своего плана и своих условий, это вызовет брожение не только среди «союзников и партнеров» России за рубежом, но и в российском обществе — Крым смогли вернуть, а тут что?

Это немедленно будет использовано противниками Владимира Путина, которые увидят в этой уступчивости слабость и приглашение к активизации сопротивления. Немедленно это отзовётся целой чередой кризисов и провокаций по всей внешнеполитической тематике, а также по периметру российских границ. Но не только — уступка наглому шантажу официального Минска скажется и на внутрироссийской тематике и ростом конфликта элитных групп в схватке за власть и влияние. А значит, расширится поле для внешнего вмешательства в российские внутренние дела. Такова цена очередной слабости, поданной как компромисс.

Стремление России к интеграции с Белоруссией вызвано объективными историко-политическими процессами, обострением глобального кризиса капитализма и процессом передела рынков и переформатирования всей системы мировых союзов. Складывается новая конфигурация сил, наступает глобальный передел мира.

Тот, кто упустит инициативу и влияние на ключевой территории (которой является не Белоруссия, и даже не Украина, а Центральная Европа как плацдарм для контроля Евразии), тот проиграет и исчезнет с политической карты мира как субъект мировой политики. Россия создаёт свою систем союзов, так как в западную систему её принять отказались, и эта система союзов есть мощное политическое действие, разрушающее монополию США.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе Kremlin.ru

В эту систему союзов входят не только страны БРИКС и особые связи с ЕС, но и предотвращение создания враждебных союзов славянских республик бывшего СССР. Украина намного сильнее Белоруссии, но и у неё попытка разрыва с Россией кончилась крахом субъектности и угрозой прекращения государственности. Для Белоруссии повторение опыта Украины и вовсе грозит политическим коллапсом.

Поддержка Западом амбиций Лукашенко непременно приведёт к созданию бутафорского государства с последующим укреплением радикальной оппозиции и смещению Лукашенко, после чего Белоруссия станет ещё более нищей и бесправной, чем Прибалтика.

Если Лукашенко хочет именно этого, то он лжёт избирателям, когда говорит о суверенитете и нежелании быть территорией театра военных действий между Западом и Россией. Если он этого не предвидит, то он тем более не может быть главой государства, так как не понимает последствий своих решений, держась посиневшими пальцами за власть из последних сил.

Для осуществления мечтаний Лукашенко Белоруссии придётся сменить своё географическое положение. И так как это невозможно, то скорее сменится сам Лукашенко, даже если он полон желания сохранить власть и после 2025 года. Просто история может не предоставить ему такой возможности — вот о чём следует подумать в первую очередь, срывая союзы с Россией и заигрывая с Западом сверх всякой меры. Трагедия Украины всегда должна быть перед глазами всех желающих повторить этот печальный опыт.