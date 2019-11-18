Джуба, , 10:24 — REGNUM Представитель Комиссии Африканского союза по вопросам мира безопасности Смаил Чергуи заявил, что регулярные переносы даты формирования правительства в Южном Судане больше не будут согласованы. Об этом передает RFI Kiswahili.

«Мы и наши сторонники из США считаем, что мы не можем продолжать поддерживать игру, в которой этот важный вопрос будет переноситься снова и снова», — заявил Чергуи.

По данным радиостанции, ранее на прошлой неделе с подобным предупреждением выступал представитель США, заявляя, что в настоящий момент «терпение подошло к концу».

По словам официального представителя Африканского союза, президенту Южного Судана Сальве Кииру и лидеру оппозиции Рику Мачару был предоставлен «последний шанс» сформировать единое правительство после того, как оно не было сформировано в установленный ранее срок — 12 ноября 2019 года.

Напомним, что по итогам встречи, прошедшей в Уганде 7 ноября, Киир и Мачар договорились сформировать правительство еще через 100 дней.

Как сообщают журналисты, через два года после обретения Южным Суданом независимости в стране вспыхнул конфликт между Кииром и Мачаром, который перерос в полномасштабную гражданскую войну, продолжавшуюся с 2013 по 2018 год. В результате конфликта погибли тысячи человек, а миллионы жителей Южного Судана были вынуждены бежать из страны.