Мумбаи, Индия, , 10:42 — REGNUM Партия «Шив сена» и оппозиционный блок «Индийского национального конгресса» (ИНК) и «Партии националистического конгресса» (ПНК) огласят окончательное решение по вопросу формирования правительства в индийском штате Махараштра в течение двух дней. Об этом 18 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Официальный представитель ПНК Наваб Малик подчеркнул, что 18 ноября лидеры коалиции ИНК-ПНК Соня Ганди и Шарад Павар проведут личную встречу в Дели. Впоследствии высшее руководство двух партий проведёт масштабное заседание в индийской столице 19 ноября, где и будет принято окончательное решение о формировании правительства в Махараштре. «Нашей целью является формирование стабильного правительство», — заключил он.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования ни одна из партий не получила 145 мест в заксобрании, необходимых для формирования правительства в штате. Правящая коалиция «Бхаратия джаната парти» и «Шив сены» распалась из-за противоречий внутри альянса по вопросу распределения министерских портфелей. 12 ноября президент Индии Рам Натх Ковинд ввел в штате президентское правление, что означает роспуск законодательного собрания Махараштры и передачу всех полномочий местных органов власти федеральному правительству.