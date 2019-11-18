Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Американские военные рассмотрели на специальном брифинге «типичную задачу» военно-воздушных сил — преодоление «российских эшелонированных систем ПВО». План включает несколько этапов, сообщает портал C4ISRNET.

В мероприятии участвовали военные различных подразделений, подотчетных Шестнадцатой воздушной армии ВВС США, которая была создана в октябре 2019 года. Шестнадцатая армия меняет способы ведения боевых действий, в том числе те, что касаются системы ПВО РФ, говорится в публикации.

На первом этапе предполагается сбор разведданых о российских объектах ПВО, в частности, о пробелах в их обороне. Далее — разработка плана радиоэлектронной борьбы, а на заключительном этапе — разработка способов некинетического подавления российских систем ПВО с передачей точных координат объектов американской ударной авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, НАТО располагает готовым планом по уничтожению системы противовоздушной обороны Калининградской области РФ.

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