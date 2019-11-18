Тегеран, , 10:12 — REGNUM В Иране в результате акций протеста погибли уже 27 человек, сообщает телеканал Al-Hadath.

Отмечается, что акции протеста продолжаются в 93 городах. Манифестанты сожгли банки в Карадже. Также крупные беспорядки происходят в Тегеране и Куме.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ирана приняло решение повысить цены на топливо на 50%, что привело к акциям протеста, начавшимся в пятницу, 15 ноября. Власти страны предпринимают экстренные меры по обеспечению безопасности. На большей части территории страны отключён доступ в сеть интернет.

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