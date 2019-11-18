Эдуард Лимонов, 18 ноября 2019, 10:12 — REGNUM Неожиданно Yvan прислал ещё один рапорт, поскольку мероприятия, запланированные на годовщину начала движения жёлтых жилетов, продолжались и в воскресенье.
Вот что написал:
- В субботу вечером ничто не произошло после 19 часов, после игры в кошки-мышки между полицией и жилетами, которые пели на форуме des Halles и вокруг, и нескольких пожаров, зажжённых здесь и там антифа или вандалами-разрушителями. Многочисленные молодые африканцы из городов-спутников Парижа не солидаризировались с движением и ограничились тем, что смотрели, часто снимая происходящее как туристы.
- Вечером, таким образом, не было сбора на Елисейских полях, несмотря на то, что он был назначен. Необходимо сказать, что силы правопорядка присутствовали, в частности, потому, что сбор был анонсирован в социальных сетях. Известили полицию.
- В воскресенье, между 9 и 18, сбор, декларированный в des Halles, с присутствием Жерома Родригеса, Fly Rider и Фаоузи Леллуша не собрал более чем 250 персон, считая антифа из провинции, явившихся в Париж на этот week-end: ничего специального не случилось, чтобы сигнализировать.
- В воскресенье же, манифестация, заявленная Софи Тиссье, объединила горстку персон и вероятно была анулирована, либо выглядела смешно. Но мы знаем, что эта организатор способна демонстрировать и одна.
- К 14 часам «оккупация храмов потребления» вылилась во вторжение на недолгое количество минут дюжин жилетов, которые хором пели в Галерее Лафайет, до того как были оттеснены к выходу агентами безопасности. Дирекция Галереи всё же закрыла магазин из предосторожности, что кажется слишком эксцессивным, потому что никакого насилия или разгрома не было отмечено.
- Последнее собрание жилетов, незапланированное, спонтанное, на площади Республики в 18 часов не зашло далеко.
- По факту, когда манифестация алжирцев закончилась, антифа пытались привлечь присутствие многочисленных молодых северо-африканцев, они зажгли пожары, пытались вызвать вмешательство полиции, рассчитывая на негативную реакцию этой молодёжи по прибытии сил порядка.
Перевёл и представил
Эдуард Лимонов
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