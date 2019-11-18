Самара, , 10:03 — REGNUM Военнослужащие войск специального назначения Вооруженных сил Узбекистана и России провели совместные учения в Самарской области, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Спецназовцы отработали совместные действия в тылу условного противника, который активно применял средства разведки, в том числе беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Военнослужащие скрытым пешим маршем проникли в глубокий тыл противника, атаковали узел связи и передали координаты объектов для нанесения авиаудара.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября на горном полигоне «Фориш» в Узбекистане прошли узбекистанско-казахстанские учения горных подразделений.

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