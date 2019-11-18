Дубай, ОАЭ, , 09:59 — REGNUM Россия получила первые зарубежные заявки на поставку истребителей-бомбардировщиков Су-34, заявил 18 ноября журналистам глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

Су-34 Александр Маркин

«Несколько партнеров даже летали на этих самолетах. Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу. Заявки есть», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Су-34 — сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Одним из первых подтвержденных боевых применений истребителя-бом­бардировщика Су-34 стала операция российских ВКС по борьбе с междуна­родным терроризмом в Сирии.

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