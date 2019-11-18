Токио, , 10:03 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи 18 ноября отправилась в Россию с официальным визитом. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

По информации журналистов, чиновница полетела в Москву с пересадкой в Пекине. О цели ее поездки неизвестно. В издании предполагают, что визит связан с переговорами Пхеньяна с Вашингтоном о ядерном разоружении КНДР.

Как передавало ИА REGNUM, попытка диалога по денуклеаризации Северной Кореи сорвалась в феврале на Ханойском саммите. В КНДР обвинили в срыве переговоров США. Позже представители Вашингтона сообщили об открытости к переговорам, но 14 ноября в американском парламенте заявили о недопустимости вывода войск Соединенных Штатов с территории Южной Кореи, а это является одним из условий ядерного разоружения Северной Кореи.