Ульяновск, , 09:42 — REGNUM В Ульяновской области примут региональную стратегию развития местного самоуправления до 2030 года. В его основе будут вопросы контроль-надзорной деятельности, основные направления развития местного самоуправления, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания сессии Совета региональных, местных властей и сообществ 16 ноября.

Власти отмечают, что в стратегии будут «определены цели и задачи взаимосвязанных действий и решений органов власти всех уровней в части развития института местного самоуправления, а также основные направления развития местного самоуправления в среднесрочной и долгосрочной перспективе». При этом особое внимание будет уделено развитию контрольно-надзорной деятельности, проработке новых форм взаимодействия между органами местного самоуправления и надзорными ведомствами.

В настоящее время в области создаётся единая служба контрольно-надзорной деятельности. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что служба заработает во втором полугодии 2020 года и позволит снять разрозненность действий контрольно-надзорных органов и их дублирование. Также в следующем году приступят к работе коллегия по обсуждению проверочной деятельности и совет по регуляторной деятельности, основной задачей которого станет анализ нормотворчества.

Читайте также: В Ульяновской области переформатируют контрольно-надзорную деятельность

Как сообщало ИА REGNUM, контрольно-надзорная деятельность будет переформатирована. На единый орган будет возложена функция регуляторной гильотины и оценки регулирующего воздействия. Также в каждом муниципалитете должны появиться уполномоченные по контрольно-надзорной и тарифной регуляторной деятельности. Также заявлено о создании департамента, который будет контролировать установление тарифов «в режиме реального времени посредством созданной информационной системы».