Джакарта, , 09:42 — REGNUM Глава департамента по защите индонезийских граждан и юридических лиц при МИД Индонезии Джудха Нуграха заявил, что в течение 2014−2019 годов представители Индонезии за рубежом рассмотрели 91 754 дела, сообщает Sindonews.

«Есть 300 индонезийских граждан, которых мы можем освободить от смертной казни», — пояснил Джудха Нуграха в Баликпапане.

По его словам, внешнеполитическое ведомство Индонезии сосредоточено не только на том, как разрешать дела за рубежом, но и на том, как применять превентивные меры внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин и король Малайзии Абдулла провели встречу, чтобы обсудить усилия по укреплению сотрудничества в области трудящихся-мигрантов.

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