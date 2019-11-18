Оренбург, , 09:40 — REGNUM В правительстве Оренбургской области произошли новые назначения и отставки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Глава региона Денис Паслер назначил Павла Самсонова на должность министра физической культуры и спорта Оренбургской области с 19 ноября 2019 года. Стоит отметить, ранее Самсонов являлся вице-губернатором, который курировал социальный блок.

Заместителем министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности станет Ольга Трегубова. К своим обязанностям министр приступит с 19 ноября.

В отставку отправлены и.о. заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Наталья Рыжкова; и.о. заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Валерий Новоженин; и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Геннадий Лискун.

Добавим, ранее пост первого замглавы Орска покинул Дмитрий Аниськов, который вернулся в областное правительство. С 13 ноября он назначен на должность заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

С 15 ноября исполнение обязанностей вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области возложено на Наталью Левинсон.

Стоит отметить, после губернаторских выборов, которые состоялись 8 сентябре 2019 года, в правительстве региона статус министра имеют Евгения Шевченко (минкульт), Татьяна Самохина (минсоцразвития), Наиля Исхакова (минтруда), Александр Полухин (минстрой, вице-губернатор) и Олег Димов (министерство региональной и информационной политики, вице-губернатор), Сергей Балыкин (первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности). С 19 ноября этот список пополнит Павел Самсонов.