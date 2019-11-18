Москва, , 09:39 — REGNUM В законопроекте о домашнем насилии в России, который в настоящее время разрабатывает рабочая группа, может появиться новое понятие и ответственность за него. Речь идёт о таком понятии как «преследование», под которым депутаты Госдумы РФ предлагают понимать «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле».

Рене Магритт. Запрещённая репродукция (фрагмент). 1937

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Поясняется, что «преследование» может выражаться в поиске человека, вступлении с ним в контакт через третьих лиц, посещении места работы или учёбы пострадавшего, а также места его проживания. Сюда же предполагает отнести и беседы и обращения к преследуемому человеку, как напрямую, так и по телефону. Под этот термин может попасть любое действие, из-за которого жертва будет испытывать страх за безопасность.

Так, законопроектом предлагают ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Его могут выдавать на 30 дней или на год. Первое нарушение повлечёт за собой административную ответственность, а при повторном нарушении будет предусмотрена уже уголовная.

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Как заявила соавтор законопроекта, депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина («Единая Россия»), эти предложения будут учтены в финальной версии документа, сообщает РБК. Парламентарий отметила, что работа над документом теперь связана с делом историка, бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который проходит фигурантом по уголовному делу об убийстве бывшей выпускницы вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России побои в семье были переведены из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. Однако принятый Госдумой РФ закон о декриминализации семейного насилия посчитали ошибкой. В конце 2018 года зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина (Единая Россия») сообщила, что работа над проектом закона об основах профилактики семейно-бытового насилия завершается.

Совет Федерации принял решение до 1 декабря 2019 года провести работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовить к внесению в Госдуму законопроект в этой сфере.

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