Москва, 18 ноября 2019, 09:39 — REGNUM В законопроекте о домашнем насилии в России, который в настоящее время разрабатывает рабочая группа, может появиться новое понятие и ответственность за него. Речь идёт о таком понятии как «преследование», под которым депутаты Госдумы РФ предлагают понимать «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле».

Рене Магритт. Запрещённая репродукция (фрагмент). 1937
Рене Магритт. Запрещённая репродукция (фрагмент). 1937

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Поясняется, что «преследование» может выражаться в поиске человека, вступлении с ним в контакт через третьих лиц, посещении места работы или учёбы пострадавшего, а также места его проживания. Сюда же предполагает отнести и беседы и обращения к преследуемому человеку, как напрямую, так и по телефону. Под этот термин может попасть любое действие, из-за которого жертва будет испытывать страх за безопасность.

Так, законопроектом предлагают ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Его могут выдавать на 30 дней или на год. Первое нарушение повлечёт за собой административную ответственность, а при повторном нарушении будет предусмотрена уже уголовная.

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Как заявила соавтор законопроекта, депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина («Единая Россия»), эти предложения будут учтены в финальной версии документа, сообщает РБК. Парламентарий отметила, что работа над документом теперь связана с делом историка, бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который проходит фигурантом по уголовному делу об убийстве бывшей выпускницы вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России побои в семье были переведены из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. Однако принятый Госдумой РФ закон о декриминализации семейного насилия посчитали ошибкой. В конце 2018 года зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина (Единая Россия») сообщила, что работа над проектом закона об основах профилактики семейно-бытового насилия завершается.

Совет Федерации принял решение до 1 декабря 2019 года провести работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовить к внесению в Госдуму законопроект в этой сфере.

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