Донецк, , 09:37 — REGNUM Украина надеется избавиться от жителей Донбасса и вернуть территории без населения, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщил 18 ноября официальный сайт главы ДНР.

Политик прокомментировал опубликованный в интернете документ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Киевские власти давно живут надеждами избавиться от нас. Подтверждает это развязанная Украиной война, направленная на уничтожение мирного населения Донбасса и разрушение социально значимых объектов инфраструктуры… Теперь же в их больном воображении родился «план депортации народа Донбасса», — рассказал он.

Пушилин отметил, что пути Донбасса и Украины разошлись в 2014 году.

«Мы выбрали дорогу домой, в Российскую Федерацию. Республика планомерно движется к своей заветной цели, шаг за шагом наращивая и укрепляя интеграционные процессы с Россией. В то время как все действия официального Киева носили и продолжают носить исключительно разрушительный для нас характер», — добавил он.

Напомним, ранее в интернете опубликовали скан-копию документа «О проекте государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса», согласно которому нелояльных жителей Донбасса украинские власти планируют депортировать в Россию, а на их место переселить жителей Западной и Центральной Украины.

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