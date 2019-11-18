Донецк, 18 ноября 2019, 09:37 — REGNUM Украина надеется избавиться от жителей Донбасса и вернуть территории без населения, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщил 18 ноября официальный сайт главы ДНР.
Политик прокомментировал опубликованный в интернете документ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Пушилин отметил, что пути Донбасса и Украины разошлись в 2014 году.
Напомним, ранее в интернете опубликовали скан-копию документа «О проекте государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса», согласно которому нелояльных жителей Донбасса украинские власти планируют депортировать в Россию, а на их место переселить жителей Западной и Центральной Украины.
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