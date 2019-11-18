Париж, , 09:12 — REGNUM Неделя французских школ мира, организованная агентством французского образования за рубежом (AEFE), состоится с 18 по 22 ноября 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

После презентации плана развития французского образования за рубежом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр национального образования Жан-Мишель Бланке на этой неделе проиллюстрируют сильные стороны французского образования за рубежом, включая особенности французского детского сада, многоязычного образования или нового бакалавриата, который облегчит доступ к лучшим высшим учебным заведениям во Франции и за рубежом.

Мероприятия планируются провести по всему миру на протяжении всей недели: дни открытых дверей, спортивные мероприятия, культурные и образовательные программы.

Напомним, французская образовательная сеть за рубежом в настоящее время насчитывает 522 школы в 139 странах и обучает 370 тыс. учащихся. Учреждения призваны обучать граждан Франции, живущих за границей, а также многих иностранных студентов, чьи семьи выбрали французское образование для своих детей.