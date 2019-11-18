Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:15 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива объявил о временном запрете на деятельность традиционной местной охраны, частных телохранителей и привлечение последователей политических партий в целях обеспечения безопасности в районах, где с 17 по 23 ноября будет проводиться предвыборная кампания. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление премьер-министра в рамках открытия недели по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

«Силы по обеспечению общественной безопасности, в их числе полиция, представители отрядов гражданского патрулирования, носящие военную форму, а также лица, официально ответственные за безопасность на выборах, будут мобилизованы для обеспечения безопасности на протяжении всей избирательной кампании», — заявил Маджалива.

Пользуясь случаем, он также призвал жителей принять активное участие в выборах.

Напомним, что выборы в местные и районные администрации Танзании состоятся 24 ноября. От участия в них к настоящему моменту отказались семь ведущих оппозиционных партий страны, передают журналисты.