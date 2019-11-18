Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Постоянный представитель Соединенных Штатов при Евросоюзе Гордон Сондланд держал нескольких высокопоставленных чиновников Белого дома в курсе усилий, которые направлены на то, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно электронной переписке, которая оказалась в распоряжении издания, 19 июля, за день до намеченного телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Сондланд написал нескольким представителям администрации Белого дома, в числе которых был министр энергетики США Рик Перри, о том, что президент Украины готов заверить американского лидера, что расследование против Байдена будет начато.

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«Я только что говорил с Зеленским, он готов принять звонок президента, — говорится в переписке. — Он (Зеленский) заверит Трампа, что планирует запустить абсолютно прозрачное расследование, в ходе которого не упустит ни одной детали».

Как сообщало ИА REGNUM, июльский телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвал крупный скандал в Соединенных Штатах, который привел к началу процедуры импичмента американского президента.

Представители Демократической партии обвинили главы Белого дома в том, что он давил на руководство Украины и требовал расследования против экс-вице-президента Джо Байдена.

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