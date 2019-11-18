Пхеньян, , 09:32 — REGNUM С помощью спутниковых снимков удалось обнаружить перемещение четырёх вагонов по территории КНДР, в которых, предположительно, находятся радиоактивные материалы, предназначенные для использования в реакторе в Йонбёне. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад американского аналитического Центра стратегических и международных исследований.

Ученые проанализировали ряд спутниковых снимков, сделанных с 1 по 9 ноября и обнаружили подозрительную активность на территории ядерного центра в Йонбёне, где расположен маломощный реактор, который ранее был задействован для выработки оружейного плутония. Ранее с помощью таких вагонов перевозили ядерное топливо, поэтому эксперты предположили, что и на этот раз перемещение вагонов обусловлено заправкой реактора или перемещением ядерный материалов, однако полной уверенности в этом нет.

Эксперты отметили, что, таким образом, центр в Йонбёне продолжает свою деятельность в отсутствие прогресса в переговорах США и КНДР. Новый саммит лидеров двух стран пройдёт в декабре, и ликвидация ядерного центра является одним из требований Вашингтона.