Москва, , 09:00 — REGNUM По словам официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Марии Воробьёвой, несколько стран из региона Ближнего Востока проявили интерес к закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет газета «Взгляд».

Мария Воробьёва сообщила, что все обращения иностранных заказчиков будут рассмотрены в установленном порядке. Кроме того, представитель ФСВТС подчеркнула, что С-400 — это лучшая в мире система ПВО, которая превосходит системы и комплексы, предлагаемые конкурентами из других стран.

Воробьёва также сказала, идёт обсуждение условий поставки ЗРК С-400 «Триумф» Саудовской Аравии. Обсуждение основано на контракте, который был подписан в 2017 году.

Ранее, в сентябре 2019 года, президент России Владимир Путин предложил Эр-Рияду закупить С-400 или С-300, чтобы защитить нефтяную инфраструктуру королевства. Предложение российского лидера последовало после того, как объектам инфраструктуры КСА был нанесён серьёзный ущерб в результате удара беспилотниками и ракетами.

Следует заметить, что ЗРК «Патриот» производства США значительно уступает российскому ЗРК С-400 в противодействии низколетящим крылатым ракетам и беспилотникам. С-400 способен найти и поразить цель с любого направления на втрое большем расстоянии и на более низкой высоте, чем «Патриот». Для «Патриота» очень важно быть направленным в сторону цели, если это не так, то он может пропустить удар.

Скорость развёртывания американского ЗРК равна 30 минутам, а российского — 10 минутам. Российский С-400 при более высоких характеристиках гораздо дешевле американского «Патриота».