Южная Тарава, , 08:51 — REGNUM В рамках уголовного дела против бывшего сотрудника Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Каната Сагымбаева проводится 16 экспертиз, сообщает 18 ноября издание 24. kg со ссылкой на адвоката Бакытбека Автандила уулу.

По его словам, в настоящее время проводится баллистическая экспертиза и выясняется, из какого оружия был убит замкомандира спецподразделения «Альфа» ГКНБ.

Адвокат добавил, что Сагымбаев не отвечает на вопросы следователей. Ранее бывший сотрудник ГКНБ дал неоднозначные и противоречивые показания, отметил Автандила.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября военная прокуратура Киргизии задержала Каната Сагымбаева, который был телохранителем бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют по нескольким статьям, в том числе «Убийство группой лиц».

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