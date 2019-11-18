Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Президенты Соединенных Штатов и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Иране и Сирии, а также запланированный на начало декабря саммит НАТО. Об этом на своей странице в Twitter написал представитель Белого дома Джадд Дир.

Макролеон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Лидеры (США и Франции) обсудили дальнейшие шаги относительно Ирана и Сирии, а также предстоящую встречу лидеров НАТО в Лондоне», — написал Дир.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит стран — членов Североатлантического альянса состоится 3−4 декабря в столице Великобритании Лондоне. Ранее сообщалось, что президент Пятой Республики Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом договорился о встрече с ним до саммита НАТО.

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