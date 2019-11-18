Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM Очередные международные переговоры по сирийскому урегулированию могут пройти в Казахстане в начале декабря. Об этом сообщил 18 ноября журналистам министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По его словам, стороны намереваются провести встречу в начале декабря. Казахстанская сторона ожидает официального обращения от стран — гарантов переговоров: России, Ирана и Турции.

Прежде сообщалось, что встреча в астанинском формате может пройти в конце октября, однако из-за созыва конституционного комитета её отложили до середины ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 13-я встреча по урегулированию в Сирии состоялась в столице Казахстана в первые дни августа с участием российской, иранской и турецкой делегаций, а также представителей правительства Сирии и вооруженной оппозиции.

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