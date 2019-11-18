Дакар, , 08:27 — REGNUM Сенегал приобретет три новых патрульных катера французской компании Kership, а также ракеты европейской компании, базирующейся во Франции, MBDA, сообщает Le Figaro.

«Kership — совместное предприятие группы Piriou и Naval — поставит три морских патрульных катера OPV 58 Сенегалу за несколько сотен миллионов евро», — заявил Паскаля Пириу, президента одноименной группы Piriou.

Компания Piriou, которая обосновалась в Сенегале в 2017 году, также ведет переговоры с Кипром о поставке двух патрульных катеров.

Известно также, что договор о приобретении ракет класса «море-море» и «море — воздух» у европейской компании MBDA был заключен в президентском дворце Сенегала в присутствии главы государства Маки Салла и премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны Франции Флорес Парли, в 2018 году стоимость экспорта вооружения страны выросла на 30%, достигнув 9 млрд евро.

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